إيطاليا تعلن استقبال دفعة جديدة من أطفال فلسطين على متن مستشفاها العائم المبحر من العريش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أن السفينة المستشفى العائم (فولكانو) “أبحرت من ميناء العريش في مصر عائدة إلى إيطاليا وعلى متنها نحو 60 شخصا، بينهم أطفال فلسطينيون مع مرافقيهم “.

وقال، وفق تصريح صحفي “نحن فخورون بأن سفينتنا البحرية والطاقم الطبي المشترك عملوا على تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين”. في قطاع غزة من المياه المصرية.

ومن المتوقع وصول (فولكانو) إلى إيطاليا في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب وزارة الدفاع الإيطالية، فإن في الأسبوع المقبل، إذا لزم الأمر، ستقوم قيادة عمليات القوات المشتركة (COVI)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ رحلة جوية أخرى إلى القاهرة والعريش لإحضار أطفال آخرين إلى إيطاليا. .

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن مستشفياتها سوف تستقبل 100 من أطفال غزة المرضى، حيث وصلت الدفعة الأولى مع القائمين على رعايتهم إلى إيطاليا على متن رحلة عسكرية في 29 كانون الثاني/يناير.