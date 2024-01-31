وزير الدفاع الإيطالي: استجابة سريعة من الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو عن إمكانية أن تناقش القمة الأوروبية الاستثنائية يوم غد الخميس قرار نشر القوة البحرية الأوروبية بمياه البحر الأحمر.

وقال الوزير اليوم الاربعاء، على هامش اجتماع مجلس الدفاع الأوروبي غير الرسمي في بروكسل “هناك عرض من اليونان” لقيادة المهمة، و”نحن في إيطاليا قلنا إننا على استعداد للمشاركة من خلال تقديم سفينة طوال مدة المهمة، وهو ما يعني ليس سفينة واحدة فقط بل عدة سفن بالتناوب”.

وأعاد الوزير الإيطالي التأكيد على أهمية نشر البعثة البحرية “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأن تأثير ما يحدث الان على اقتصادنا لم يتطور بعد إلى الحد الأقصى، ولكنه قد يكون كارثيًا في وقت تمر فيه العديد من البلدان بالفعل بفترة أزمة صناعية”.

وقال “هناك جبهة جديدة تنفتح لكن أوروبا تستجيب بسرعة وأعتقد أيضا بجدية”، مشيرا إلى أن التكتل الموحد أصبح أكثر “واقعية” مقارنة بمتوسط ​​الأوقات الأوروبية في التحرك، ومع ذلك “نحتاج إلى زيادة السرعة”.

وكان المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد أعرب قبل انطلاق اجتماع وزراء الدفاع عن الآمل في نيل المهمة، التي أسماها (أسبيدس)، أي الحامي، الضوء الأخضر بحلول 17 شباط/فبراير المقبل، موعد القمة الأوروبية العادية القادمة.

وأضاف بوريل: “علينا أن نقرر من سيتولى مسؤولية قيادة المهمة وأين سيكون المقر الرئيسي لها“