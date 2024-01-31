تاياني يأمل نجاح المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن الامل بأن تكلل المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بالنجاح.

وقال تاياني، في مقتطفات من مقابلة تبثها القناة العامة الأولى مساء اليوم الأربعاء “الأمر ليس سهلاً، ولكن يجب القيام بكل شيء لتحقيق ذلك”.

وأكد الوزير أن “إيطاليا تسعى وجميع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في غزة ولإطلاق سراح الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.

وأشار تاياني إلى أن هناك “حالة حرب ويأس وفوضى عارمة” جارية والأمل الآن هو “أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات إلى السكان المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”.