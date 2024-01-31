تاياني: السلام صعب للغاية دون انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه “من الصعب للغاية” التوصل لاتفاق سلام بين موسكو وكييف دون انسحاب القوات الروسية” من أوكرانيا.

وقال، وفق مقتطفات لمقابلة مع القناة الأولى العام يتم بثها مساء اليوم الأربعاء “لقد تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا…إيطاليا ستواصل دعم الاوكرانيين، لكنهم لن يقبلوا أبدًا وجود الروس في الأراضي التي تم احتلالها بالفعل”.

ووفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه ينبغي توسيع المفاوضات كي “يتم النقاش من نقطة البداية”، لحل الازمة من جذورها قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبرير 2022.