تاياني: قيادة المهمة البحرية الأوروبية في البحر الاحمر لإيطاليا أو فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “نقاش جار” بشأن “ما إذا كان الأمر متروكًا لفرنسا أو إيطاليا لقيادة البعثة البحرية التي ستغادر في 19 شباط/فبراير المقبل في مهمة لحماية السفن في مياه البحر الأحمر”.

وأضاف الوزير، في مقتطفات من مقابلة متلفزة تبث بشكل كامل مساء اليوم الأربعاء “لكن، الشيء المهم هو أن تتم حماية حركة المرور التجارية” من خلال “هذه المهمة الدفاعية العسكرية الجديدة”، التي “ستدعم بعثة (أتلانتا) ” الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة المياه الصومالية و”ستكون لها قواعد جديدة للاشتباك”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية موضحا “أي أنها ستكون لديها القدرة على إسقاط طائرات بدون طيار أو صواريخ تهاجم السفن التجارية الإيطالية أو الدول الأخرى”.

وأعاد وزير الخارجية والتعاون الدولي التذكير بأن “إيطاليا دولة مصدرة، 40% من ناتجها المحلي الإجمالي يأتي من الصادرات”، وأكثر من ثلث الصادرات البحرية الإيطالية يمر عبر قناة السويس.