إيطاليا: وصول 2143 مهاجراً منذ بداية العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وصل 2143 مهاجرا إلى سواحل البلاد. وأنه في الفترة نفسها من العام الماضي وصل 4963 بينما في عام 2022 كان هناك 3035.

وفي المعطيات التي نشرتها الوزارة، آخذة بالاعتبار حالات الرسوّ المكتشفة حتى الساعة الثامنة صباحاً، قالت إن “اليومين الماضيين سجلا وصول 280 شخصاً (211 أمس و69 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين بحراً إلى إيطاليا في كانون الثاني/يناير إلى 2143″، أما “في العام الماضي، ففي الشهر بأكمله، كان هناك 4963 مهاجراً، بينما في عام 2022 كان العدد قد توقف عند 3035 شخصاً”.

وأوضحت الوزارة، أن “من بين أكثر من 2100 مهاجر وصلوا إلى البلاد هذا العام، وبناءً على ما أعلنوا عنه، هناك 368 يحملون الجنسية السورية (20%)، أما الآخرون فهم من بنغلادش (301، 16%)، تونس (258، 9%)، مصر (146، 8%)، باكستان (106، 6%)، السودان (94,5%)، غامبيا (46,2%) ، إثيوبيا (37.2٪)، إريتريا (31.2٪)، مالي (27.1٪)”، يضاف إليهم “729 شخصاً (29٪) قادمين من دول أخرى أو قيد إجراء تحديد الهوية”.

وفيما يتعلق بحضور المهاجرين في مراكز الاستقبال، تشير المعطيات إلى “138,721 شخصاً في جميع أنحاء التراب الوطني، منهم 289 في النقاط الساخنة (233 في صقلية و56 في پوليا)، و103.816 بمراكز الاستقبال المؤقتة و34.816 في مراكز تحديد الهوية”.

وأشارت مذكرة الداخلية، إلى أن “المقاطعة التي تضم أعلى نسبة من المهاجرين الذين تم الترحيب بهم هي لومبارديا (13%، بإجمالي 17718 شخصًا)، تليها إيميليا رومانيا، ثم بييمونتي ولاتسيو (بنسبة 9%)، وكامبانيا (8%)”.