ميلوني تلتقي مورافيتسكي قبيل اجتماع المجلس الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أجرت هذا الصباح في فندق أميغو، محل إقامتها وسط بروكسل، محادثة مع رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوس مورافيتسكي، قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي.

يذكر أن مورافيتسكي ينتمي إلى حزب العدالة والقانون البولندي، وهو أحد الأحزاب الرئيسية التابعة لحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذي تترأسه ميلوني، والذي يتشاطر رئاسة مجموعته في البرلمان الأوروبي، البولنديون والإيطاليون من حزب (إخوة إيطاليا).

ووفقا لمصادر الحكومة، فقد “استمرت المحادثة بين ميلوني ومورافيتسكي، الذي استقبلها العام الماضي مع مراسيم الشرف الكاملة في وارسو، بضع دقائق، على طاولة في مقهى الفندق، وبعد ذلك استقلت رئيسة الوزراء سيارتها إلى مبنى أوروبا للحضور القمة”.