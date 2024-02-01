إيطاليا: ميلوني باجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت مصادر من الحكومة الإيطالية، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وصلت للتو إلى مبنى أوروبا في بروكسل لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “على الطاولة، مراجعة الميزانية المشتركة التي تنطوي أيضاً على تمويل طارئ بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا”.

وأشارت المصادر الحكومية إلى أنه “فيما يتعلق بمسألة المساعدات لكييف، سيحاول الزعماء الأوروبيون تخفيف موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي استخدم حق النقض (الفيتو) ضدها في المجلس الأوروبي الأخير في ديسمبر/كانون الأول”.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد جرت الليلة الماضية، في فندق يقع في قلب بروكسل، مفاوضات مطولة بين ميلوني ورئيس حكومة بودابست، الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً.