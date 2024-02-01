اتفاقية تعاون أمني بين إيطاليا والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الخميس توقيع اتفاقية “تعاون مهمة” مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد في “مجال الأمن من شأنها تعزيز التآزر بين قوات الشرطة لدينا لمكافحة فعالة للظواهر العابرة للحدود الوطنية مثل: الاتجار المرتبط بتدفقات الهجرة غير النظامية، وبالمخدرات والأسلحة والجرائم السيبرانية والاقتصادية والمالية والبيئية وتلك المرتكبة ضد التراث الثقافي”.

ويزور بيانتيدوزي الجزائر رفقة نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو شيريللي.

ونقلت وزارة الداخلية في روما عن بيانتيدوزي أنه “خلال المحادثة المثمرة مع الوزير مراد، قمنا أيضًا، في وئام تام، بتطوير مسار مشترك لتوحيد جهودنا أيضًا في مكافحة الهجرة غير النظامية على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط “.

وأشار إلى أنه “في السياق الجيوسياسي الحالي، تتمتع منطقة الساحل بأهمية بارزة لطرق الهجرة وستكون المعرفة العميقة للحكومة الجزائرية بالديناميكيات الإقليمية ضرورية لرصد ومنع ومكافحة المتاجرين بالبشر”.

وأردف “كما ناقشت مجددا مع نظيري الجزائري تطوير أشكال أكثر تنظيماً للحوار مع أصدقائنا الليبيين والتونسيين”.

وأكد الوزير أن إن زيارته هي “جزء من علاقة استراتيجية إيطالية-جزائرية متجددة، تجلت في العلاقات الثنائية الممتازة على جميع المستويات المؤسسية والاتصالات الأخيرة بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضاف بيانتيدوزي: “لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن يستقبلني رئيس الجمهورية الجزائرية، وقد عبرت خلال المحادثة الودية عن عميق ارتياحي للصداقة التي تربط شعوبنا وللرسالة المتوسطية لبلداننا، وكذلك لتقارب الرؤى في بناء مستقبل مستقر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل”.