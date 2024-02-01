تاياني: لا يهم من سيقود المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر، بل انطلاقها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه “ليس مهما من سيتولى قيادة المهمة” البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، والتي ستحمل اسم (Aspides)، أي الدروع لحماية الملاحة التجارية من هجمات جماعة الحوثي اليمينية.

وأعاد تاياني، في تصريحات على هامش ندوة لحزبه (فورتسا إيتاليا)، الإشارة إلى “الدور القيادي” الذي لعبته إيطاليا للدفع نحو إنشاء المهمة العسكرية الأوروبية، مشددا على طبيعتها “الدفاعية”.

وقال “المبادرة السياسية جاءت من إيطاليا التي جلبت معها أيضاً فرنسا وألمانيا. ما يهم الحكومة هو ضمان حركة التجارة الإيطالية في البحر الأحمر”.

وبشأن القيادة، تحدث الوزير عن إمكانية إقامة مركزين للقيادة: أرضي وبحري، والذي “ربما يكون بالتناوب” بين الدول الأوروبية المشاركة في البعثة العسكرية.