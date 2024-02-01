مصادر صحفية: بلينكن يزور إسرائيل الاحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا إسرائيل يومي الأحد والاثنين، وفقا لما أفاد مصدر رفيع في إدارة واشنطن للصحافيين، بحسب (تايمز أوف إسرائيل).

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على “اتفاق بشأن الرهائن الذي يجري التفاوض بشأنه وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لغزة. وسيضغط بلينكن أيضًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعداد خطة لمستقبل غزة”.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الانصاري في ندوة بجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية بواشنطن العاصمة بثتها قناة (الجزيرة مباشر)، إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه، مؤكدا أن “الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع”

وفي الغضون، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن مبعوث البيت الأبيض عاموس هوكشتاين، الذي يتابع الملف اللبناني، سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.