كونتي يدعو الحكومة للدخول في شراكة مع مجموعة (ستيلانتيس)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي الحكومة بشراء حصة من أسهم مجموعة (ستيلانتيس) ، التي تضم فيات-كرايسلر الإيطالية الامريكية وبي.إس.إيه الفرنسية، باعتبار أن صناعة السيارات “كانت دائمًا أحد الأصول الإستراتيجية” للاقتصاد الوطني.

وكتب كونتي الخميس، على منصة (إكس) “إذا كان صحيحًا، كما قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عدة مرات، أنه ينبغي إعادة إطلاق قطاع السيارات في إيطاليا وتحديد هدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في البلاد، فيتعين على الحكومة التأكد من أن حديث وزير الصناعة أدولفو أورسو ليس مجرد ثرثرة وان تتفاوض الدولة بشأن شراكة مع ستيلانتيس”، منوها بشراكة الدولة الفرنسية في بي.إس.إيه.

وأردف “خلاف ذلك، فإن الخطر يكمن في البقاء دائمًا تحت الابتزاز من أولئك الذين يطلبون حوافزا ومالا عاما ويهددون بخفض الوظائف ومواقع الإنتاج إذا لم يحصلوا عليها”.

وكانت حركة خمس نجوم قد انتقدت رغبة مجموعة (ستيلانتيس) في “تسريح” 15 ألف عاملا على المستوى الوطني وعن مطالبة مورديها في إيطاليا بـ”الانتقال إلى بلدان أخرى لتقليل تكاليف الإنتاج”.