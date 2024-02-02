دعوة أمريكية-استرالية لحماية أرواح المدنيين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ بشأن رحلتهما إلى الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر إلى أنه تم التشديد خلال الاتصال على “أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، وأيضًا على ضرورة حماية أرواح المدنيين في القطاع”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي ونظيرته الأسترالية حركة حماس بـ”إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور”.

كما استعرض الطرفان الوضع في مياه البحر الأحمر، حيث أكد بلينكن على “أهمية حماية تدفق البضائع” ومحاسبة جماعة (أنصار الله) اليمنية على “هجماتهم المتهورة على السفن”.