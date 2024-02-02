تاياني إلى بروكسل للمشاركة باجتماع الاتحاد الأوروبي-الآسيان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني، إلى بروكسل اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكذلك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية التكتل الموحد.

وسيترأس الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والآسيان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة بهذا الصدد إلى أنه منذ عام 2020، تم الارتقاء بالعلاقة بين المنظمتين الاقليميتين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مما ساهم تعميق التعاون السياسي والأمني ​​المثمر، وهو تعاون تم تعزيزه أيضًا بفضل استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لعام 2021.

ونقلت المذكرة عن تاياني التأكيد أن “رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي محاور أساسي لتحقيق النمو والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعتزم إيطاليا مواصلة الاستثمار في العلاقات مع هذه المنظمة الإقليمية، التي نحن شركاء في التنمية معها”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن “أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الحيوية للتوازن العالمي وحماية حرية التجارة والملاحة، سيكون عنصرا مؤهلا للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع”.

وعلى هامش زيارته لبروكسل، سيجري الوزير أيضًا بعض المحادثات الثنائية.