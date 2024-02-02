رئيسة الوزراء الإيطالية تزور اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ستتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى اليابان يوم الاحد المقبل في زيارة رسمية تستمر إلى الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد ميلوني اجتماعا بعد ظهر الاثنين مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بمناسبة تسلم روما رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من طوكيو.

وسيسبق الاجتماع الثنائي لقاء لرئيسة الوزراء مع قادة بعض أهم الشركات اليابانية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات، حسبما أفادت الحكومة الإيطالية.

لقاء ميلوني-كيشيدا هو الرابع من نوعه خلال العام الماضي، بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لروما (10 كانون الثاني/يناير)، وقمة مجموعة السبع في هيروشيما (18 أيار/مايو 2023)، وقمة المناخ في دبي 2 كانون الأول/ديسمبر المنصرم.

وسيكون الاجتماع الثنائي، وفق رئاسة الوزراء في روما، فرصة لتقاسم أولويات الرئاسة الإيطالية وضمان الاستمرارية في المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الرئاسة اليابانية السابقة والتي تشمل: السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذكاء الاصطناعي، والعلاقات مع الدول النامية والاقتصادات الناشئة.