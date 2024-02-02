الاتحاد الاوروبي يستعرض علاقاته مع افريقيا باجتماع وزراء الخارجية السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم غد السبت سيبدأ بجلسة حول العلاقات مع أفريقيا “لتبادل وجهات النظر حول النهج تجاه دول القارة، والدعم والشراكة لتعزيز التعاون المتبادل، والنظام الدولي التمثيلي القائم على القواعد، والمساهمة في حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الاستقرار”.

وسيسبق المناقشات الوزارية مأدبة إفطار غير رسمية حول الوضع في منطقة الساحل.

كما سيناقش الوزراء بعد ذلك استراتيجية الاتحاد الأوروبي “طويلة المدى تجاه أوكرانيا والتي تعكس جوانب مختلفة من الصراع ومساعدة الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا وفي مسار انضمامها”.

سيتم تخصيص الجلسة المواضيعية الأخيرة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، حيث من المقرر أن يناقش الوزراء “سبل المضي قدماً في بناء شراكة مع تركيا على أساس المصالح المشتركة وإمكانات التعاون، فضلاً عن مواجهة التحديات المحلية والإقليمية”.