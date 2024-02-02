إيطاليا: سنلبي طلبات الاتحاد الأوروبي بشأن قضية إيتا ولوفتهانزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، أنه لإتمام صفقة بيع شركة (إيتا) إلى لوفتهانزا، “يطلب منا الاتحاد الأوروبي أشياء كثيرة، وقد أستجبنا لجزء منها أصلاً، وسنلبي بقية الطلبات”.

وفي تصريحات على هامش لقاء مع فئات اقتصادية في غرفة تجارة سوندريو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الجمعة، أوضح الوزير جورجيتّي أنه لاستكمال العملية، “تحتاج مسابقة الإدارة العامة الأوربية للمنافسة إلى إبداء رأيها. وقد طلبت مزيدا من الأشهر لذلك، ليكون الموعد النهائي 6 حزيران/يونيو المقبل”.

وأضاف الوزير أنه “بحلول التاريخ السالف الذكر، سيتعين عليهم إخبارنا إذا ما كانت هذه العملية ستغير المنافسة على المستوى الأوروبي”، منوهاً: “لا نعتقد ذلك على الإطلاق، فليت (إيتا) كانت كبيرةً بشكل يكفي لتغيير المنافسة الأوروبية”.

وممازحاً مع المراسلين الصحافيين الذين سألوه عما إذا كان لدى الدولة نية شراء حصة من أسهم مجموعة (ستيلانتيس)، التي تضم فيات-كرايسلر الإيطالية الامريكية وبي. إس. إيه. الفرنسية، قال الوزير: “أفضل شراء أسهم فيرّاري”.