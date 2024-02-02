مستثمر إيطالي: نتظاهر في بروكسل ضد جنون تيمرمانز الأخضر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مستثمر إيطالي، أنه سيكون في شوارع بروكسل اليوم مع المزارعين من جميع أنحاء أوروبا، للتظاهر ضد الجنون الأخضر لنائب رئيس المفوضية السابق فرانس تيمرمانز.

وقال رئيس اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) إيتوري برانديني في مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الجمعة، إنه “مع مزارعي بقية أوروبا، نتحدى الانجراف المريض لتيمرمانز، الذي فوضته السياسة الأوروبية والرئيسة فون دير لاين بالخيارات الاستراتيجية في السنوات الأربع الماضية”.

وذكّر رئيس (كولديريتّي)، بأن “تيمرمانز كان أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن القرارات التي أثارت غضب المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فعالم الزراعة وفقا له، سيكون السبب الرئيسي للتلوث، بينما العكس هو الصحيح تماما”.

وأشار برانديني إلى أنه “بدون الزراعة تتعرض البيئة للخطر. وقد كان هناك نقص تام في الاهتمام من جانب أوروبا تجاه المؤسسات الزراعية، وبشكل خاص الشركات المتوسطة والصغيرة، تضطر إلى التعامل مع بيروقراطية تحول دون حصولها على المساعدات المخصصة للقطاع”.

وسلط المستثمر الضوء على البيروقراطية والقواعد التي تعاقب المزارعين، قائلا: “إننا اليوم نتظاهر مع المنظمات الأخرى التي تمثل المزارعين الأوروبيين. جنبًا إلى جنب مع البرتغاليين، الإسبان، البلجيكيين، الألمان والفرنسيين للمطالبة بالإلغاء النهائي للقاعدة التي تجبرنا على الاحتفاظ بنسبة 4% من الأراضي غير المزروعة”.