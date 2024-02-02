كاتب يمني: عداء الحوثيين لا يرتبط بـ”العدوان الإسرائيلي الآثم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مستشار رئاسي يمني سابق، أن السلوك الذي ينتهجه الحوثيون في البحر الأحمر ليست مرتبطا، كما يزعمون، بـ”العدوان الإسرائيلي الآثم”، ضد قطاع غزّة.

وفي مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، قال سام الغباري، الكاتب والمستشار السابق لرئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، إن “المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء، يعلنون أنهم ليسوا معنيين بهذا النوع من الحرب أو حتى بالمنطقة التي يقولون إنهم يقاتلون من أجلها”، بل “يكمن جل اهتمامهم بالسيطرة على المضائق البحرية العالمية، وهو هدف إيران”.

وذكر الغباري، أن “امتلاك القنبلة النووية بالنسبة لطهران لا فائدة منه”، وأن “إلهاء العالم الغربي بهذا النوع من المفاوضات يسمح لهم بالتقدم عبر ميليشياتهم الخطيرة دون خسارة قطرة دم واحدة”، مبيناً أن “كل ما يحتاجونه هو الدعم اللوجستي لأسلحتهم ومعداتهم، وأموال كثيرة من آبار النفط العراقية.”

وأشار مستشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن “الجدية البريطانية والأمريكية”، في حملتهما ضد الحوثيين، “سيتم إثباتها من خلال اختبارين: الأول هو استعادة سفينة (غالاكسي ليدر) التي تم الاستيلاء عليها، المتواجدة على بعد بضعة أمتار عن السفن الحربية الأمريكية”، مبيناً أن “الفشل في استعادتها بالقوة من شأنه أن يفتح مزيداً من التساؤلات حول الماهية الكامنة وراء مشهد الحرب الغربية”.

وأوضح الغباري أن “الاختبار الثاني يرتبط بأنه إذا تمكنت بريطانيا العظمى وأمريكا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الأراضي التي احتلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بالتنسيق والاتفاق مع دول التحالف العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية، فإن هذا سيشكل تحدياً كبيراً”.

وخلص الكاتب اليمني الى القول، إن “الوضع يتجه نحو تدهور درامي، يمكن تجنبه بانتخاب رجل أكثر حسما من بايدن ورئيس وزراء ذي ثقل تاريخي أكثر من سوناك”.