إيطاليا: تراجع الإصابات والوفيات بكوفيد الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن تراجع مستمر للمعطيات الخاصة بانتشار وباء كوفيد 19 في جميع أرجاء البلاد.

وأشارت النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة التي صدرت الجمعة، إلى أن “في الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 كانون الثاني/يناير، تم تسجيل 3859 حالة إيجابية جديدة من ناحية الإصابة بالعدوى، وهي أقل بنسبة 33.6% عن الأسبوع السابق، عندما كان هناك 5810 حالة”.

وأضافت المعطيات، أن “115 حالة وفاة وقعت ايضاً”، أي “ما يعادل تراجعاً بنسبة 43.3% مقارنة بالأيام السبعة السابقة”، عندما كان عدد الضحايا قد توقف عن 203 شخصاً. “كما انخفض معدل الحالات الإيجابية أيضاً”، إذ “وصل إلى 2.6%، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق”، إذا كانت النسبة 3.6%، واستنادا إلى 151,116 تحليل كشف عن العدوى تم إجراؤها”، وهي بانخفاض بنسبة 5.7% مقارنة بـ160,219 مسحة الأسبوع السابق.

وأكدت النشرة “تراجع حالات الدخول إلى أقسام كوفيد بالمستشفيات”، فقد “بلغ معدل شغل الأسرّة بالمجال الطبي حتى 31 كانون الثاني/يناير 3.5% (2169 مريضًا في المستشفيات)، مقارنة بـ4.3% (2691 شخصاً) في 24 الشهر ذاته”. في حين “بلغت نسبة الإشغال في أقسام العناية المركزة 1.2% (106 حالة ادخال إلى المستشفى)، مقارنة بـ1.4% (121 حالة دخول) في الأسبوع السابق له”.