فون دير لاين: تسريع تسليم الذخيرة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن على الاتحاد الأوروبي “تسريع” تسليم الذخيرة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وفي مداخلتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء، قالت فون دير لاين: “لقد قمنا حتى الآن بتدريب أكثر من 40 ألف جندي أوكراني، قام اتحادنا ودوله الأعضاء بتعبئة معدات عسكرية بقيمة 28 مليار يورو ورفعت صناعة الدفاع الأوروبية قدرتها على إنتاج الذخيرة بنسبة 40٪”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنه “بهذا نكون قد سلمنا أكثر من نصف مليون قذيفة مدفعية بحلول الشهر المقبل وأكثر من مليون بحلول نهاية العام الجاري، لكن هذا ليس كافيا بالتأكيد”.

وتابعت: “لا نحتاج فقط لتسريع تسليم الذخائر إلى أوكرانيا، لكن عندما نتطلع إلى المستقبل، نحتاج للتفكير بالقدرات الدفاعية لأوكرانيا كجزء من قدرتنا الدفاعية. ولهذا السبب قمنا بإشراك أوكرانيا في إعداد إستراتيجيتنا الصناعية الدفاعية. هذه خطوة أولى ينبغي أن تؤدي إلى دمج أوكرانيا ببعض برامجنا العسكرية، مع اتفاق البرلمان والمجلس الأوروبيين”.

وأضافت السياسية الألمانية، أن “هذا لن يساعدنا فقط على تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية، بل سيشجع التقارب والتخطيط المشترك بين جيوشنا وصناعاتنا الدفاعية أيضاً”. واختتمت بالقول إن “أوكرانيا عضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، لذا يجب أن تقترب منا كثيراً في مجال الدفاع أيضاً”.