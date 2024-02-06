رئيس النواب الإيطالي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على القاصرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس النواب الإيطالي، لورينزو فونتانا أنه “يمكن أن يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة للتقدم في مختلف القطاعات، بما في ذلك البحث العلمي. ولكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف بشأن المخاطر التي قد تنشأ، خاصة فيما يتعلق بحماية القاصرين”.

وقال فونتانا، القيادي في حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحاكم إن “تبادل البيانات الشخصية على نطاق واسع، والذي يمكن الحصول عليه عبر استخدام خدمات رقمية، يمثل في الواقع تهديدًا للحق في الخصوصية”.

وأشار، في رسالة إلى ندوة بعنوان (يوم الإنترنت الآمن 2024) إلى أنه لهذا السبب “أصبح من الملح بشكل متزايد اكتساب الوعي الكامل بالعواقب والمخاطر في البيئة الرقمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمستخدمين الضعفاء مثل الأطفال والمراهقين”، الذين “يدخلون عالم الانترنت في وقت مبكر، وحماية حقوقهم الأساسية حتى في العالم الافتراضي هي أولوية مطلقة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب “تحقيقًا لهذه الغاية، من الضروري رفع مستوى الوعي بين المسؤولين عن المنصات لارتقاء بمستوى المعايير والضوابط والآليات الأمنية للإبلاغ عن حالات شاذة وسوء استخدام لضمان تجربة آمنة ومناسبة للعمر”.

وأردف فونتانا “فضلا عن ذلك، من الضروري تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية القادرة على دعم التطور الكامل والمتناغم لشخصية القاصر ونموه الاجتماعي والثقافي والمدني”، متحدثا عن الحاجة إلى “جهد جماعي لدعم وتعزيز العمل في مجال تعليم المواطنة الرقمية”.

وقال: ” في هذا السياق، أعتبر دور المدارس والأسر حاسما في التدريب والتعليم الرقمي للقاصرين”.