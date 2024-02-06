إيطاليا: 291 حالة تنمّر عبر الإنترنت عام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، أن “في عام 2023، تعاملت شرطة البريد مع 291 حالة تنمر إلكتروني، أكثر من ربع البلاغات تعلق بفتية تقل أعمارهم عن 13 سنة”.

وقال الوزير بيانتيدوزي، في رسالة فيديو تم بثها خلال مبادرة أمنية لقوات الشرطة بالتعاون مع هيئات معنية بالأمر، أقيمت في روما الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للأمن عبر الإنترنت، إن “هذه البيانات لا تفسر حجم الظاهرة، التي غالبا ما تظل مخفية بسبب وجود مواقف الاستهانة واللامبالاة التي يجب التغلب عليها بأقصى جهد”، وهذا “هو بالضبط ما تمكنا من اعتراضه”.

وأضاف وزير الداخلية: “أذكر الجميع بأن من المهم للغاية طلب المساعدة”، وكذلك “ضرورة الإبلاغ عن أي سلوك يشير إلى استخدام مشوه للإنترنت، حتى لو كان يبدو غير مهم”. واختتم مؤكداً: “نحن جميعًا ملتزمون بشدة بمكافحة جميع أشكال الإساءة عبر الإنترنت”.