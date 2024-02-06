المفوضية الأوروبية: الناس يريدون الحرية وبوتين لا يفهم ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قالت المفوضية الأوروبية على لسان رئيستها أورسولا فون دير لاين، إن “الناس يريدون الحرية لو كان بإمكانهم الاختيار”، لكن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين يأبى أن يفهم ذلك”.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لبدء الغزو واسع النطاق لأوكرانيا، خاطبت فون دير لاين الرئيس الروسي من قاعة البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة الثلاثاء، قائلة: “سيد بوتين، لقد ارتكبت خطأ، لأنك تعجز عن فهم ما يحرك الروح الإنسانية عندما تكون حرة بالتفكير، الحلم، الإبداع والازدهار، ولا يمكنك أن تفهم لماذا لا يمكنك قبول أن الرغبة الإنسانية بالحرية سوف تسود دائماً”.

وتابعت: “إن بوتين لا يستطيع أن يفهم أنه إذا أتيح الخيار للناس، فإنهم يفضلون الحرية مرة واحدة وإلى الأبد، وفي حالة أوكرانيا، إنهم يناضلون من أجل الحرية”. وأوضحت أن القادة الروس “فشلوا بفهم أن كفاح الأوكرانيين يختلف عن كفاح جندي روسي، عطل بوتين حياته بشكل غير معقول، باسم زمن مضى ومستقبل لا يمكن أن يوجد أبداً”، أما “تضحية الأوكرانيين فهي على العكس من ذلك، لأنهم يقاتلون انطلاقا من رغبة شديدة بشيء وجودي ومتأصل في الحالة الإنسانية”.

واشارت رئيسة المفوضية إلى أنه “لهذا السبب فإن إرادة أوكرانيا ليست أقوى من إرادة روسيا فحسب، بل إنها تختلف جوهريا أيضاً من حيث طبيعتها وماهيتها. وهذا ما لن يفهمه بوتين أبدًا. فهو لا يستطيع إدراك الحرية وسبب النضال لأجلها، لأن غريزته الوحيدة هي سحق ما يخشاه. وهذا ما يفسر ما حدث في العامين الماضيين”.