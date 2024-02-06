إيطاليا: إنقاذ 110 مهاجرين بينهم 11 امرأة وطفل بعام واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تحدثت مصادر أمنية إيطالية عن عملية إنقاذ جديدة في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المصادر ذاتها، إنه “تم إنقاذ قارب كان يواجه صعوبات وعلى متنه 110 أشخاص من قبل طاقم سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا”، والذي أبلغ عنه مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه “كان مكتظاً ومعرضاً لخطر الغرق”.

وأوضحت (Sos Medirerranee)، أن “من بين الناجين هناك 11 امرأة، اثنتان منهن حامل، طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، و36 قاصراً غير مصحوبين بذويهم”، وأنه “في نهاية عملية الإنقاذ المعقدة، اقترب خفر السواحل الليبي من مكان الحادث وتركه بعد بضع دقائق”.

في سياق آخر، “تم إنقاذ 134 مهاجرًا الليلة الماضية من قبل سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، بينهم العديد من النساء والأطفال، حتى دون سن الثالثة، كانوا على متن قارب مكتظ، أطلق (Alarm Phone) إنذاراً لأجله أيضاً”، وقد خصصت السلطات الإيطالية، “مينا رافينّا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) لإنزال المهاجرين”.