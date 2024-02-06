برلمانية أوروبية: قمة فاشلة حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قالت برلمانية أوروبية: “دعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمل من ناحية المساعدات العسكرية” لأوكرانيا، فـ”المجلس الأوروبي الاستثنائي الذي انعقد يوم الخميس الماضي كان فاشلاً، في كثير من النواحي”.

وأكدت عضو البرلمان الأوروبي عن حركة “تجديد أوروبا”، ناتالي لوازو (فرنسا)، في مداخلتها خلال الجلسة العامة بستراسبورغ الثلاثاء: “لقد تم حظر الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية الأوروبية لعدة أشهر، بسبب المجر”، لذلك “فإن مستقبل مرفق السلام الأوروبي المرئي والمتوقع لأوكرانيا غير مؤكد”.

واسترسلت: “لم يتم تحديد أي شيء بعد، وقبل كل شيء لم يتم توضيح أي تمويل، وبدلاً من اتخاذ القرارات والاقدام على الإجراءات، تتبادل بلداننا الاتهامات ضد بعضها البعض بعدم القيام بما يكفي، في حين ينبغي على الجميع أن يفعلوا المزيد والمزيد وبشكل أسرع”.

وأضافت البرلمانية، وهي رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع أيضاً، أن “خطة الذخيرة لا تفي بما تم الوعد به: 500 ألف ذخيرة تم تسليمها إلى كييف هي نصف ما تم الإعلان عنه، وهي على أية حال غير كافية على الإطلاق”.

واختتمت لوازو بالقول: “لذا، من فضلكم، أوجه نداء إلى جميع القادة الأوروبيين: من أجل أوكرانيا، من أجل أمن أوروبا، عليكم واجب الارتقاء إلى مستوى كافٍ، وأنت لم تفعلوا ذلك بعد. لا تنسوا أبداً أن الفشل ليس خياراً والرضا عن النفس ليس أسلوبا”.