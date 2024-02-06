الدفاع الإيطالية تدحض مقالاً يلخص مهمة أسبيدس وينقل معلومات غير دقيقة عنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أن “المقال الذي نشرته صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) اليوم الثلاثاء بعنوان: البحر الأحمر، تصويت البرلمان على أمر قد تم، بقلم أليسّاندرو مانتوفاني، ينطوي على معلومات موجزة وغير دقيقة”.

وجاء في مذكرة توضيحية من وزارة الدفاع، أن “(أسبيدس) مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن طرحها على البرلمان إلا في وقت لاحق”، معربة عن “الأمل بأن تحظى بموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية القادم المقرر في 19 شباط/فبراير” الجاري. “وكما ذكرنا في جلسة الاستماع الأخيرة لوزير الدفاع أمام اللجنة المشتركة، عندما ستصاغ المهمة بكل تفاصيلها وتحظى بالضوء الأخضر من جانب الاتحاد، سيتم تقديمها لبرلماننا، الذي سيكون بإمكانه الموافقة عليه أم لا، وفقاً لصلاحياته”.

وتابعت المذكر: “كما تم التأكيد عليه عدة مرات، لن يكون لـ(أسبيدس) أي علاقة بالأنشطة الهجومية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، من خلال القيادة المركزية. إنها مهمة دفاعية أوروبية، مصممة لحماية الأمن وحرية الملاحة”. وأخيراً، “فإن (طائرات التجسس) التي يمكن استخدامها في العملية، والتي ذُكرت في المقالة، ليست سوى طائرات مراقبة تمارس أنشطة الدوريات، وهي ضرورية لمراقبة مناطق واسعة لا أكثر ولا أقل”.