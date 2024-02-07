البابا يهاتف بطريرك القدس للاتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي عن مكالمة هاتفية أجراها البابا فرنسيس الأربعاء مع بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا.

وأكدت حاضرة الفاتيكان في مذكرة، أن “صلاة البابا فرنسيس، صلاة أسقف روما، لا تنقطع”، كما أن “اهتمامه بالمناطق المتضررة جرّاء الصراعات يبقى مستمراً، وذلك بفضل المعلومات التي ترده من ممثليها أو من خلال الاتصالات التي يجريها شخصياً، سواء أكان بالمكالمات الهاتفية، الرسائل أو الاجتماعات”.

وقالت المذكرة إن “المكالمة الهاتفية التي أجراها الحبر الأعظم مع بطريرك القدس للاتين، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا، كانت قبل بضع ساعات”، مبينةً أنها “إحدى المحادثات الهاتفية العديدة بين فرنسيس والكاردينال الإيطالي، والتي ركزت بشكل أساسي على وضع رعية العائلة المقدسة الكاثوليكية الكائنة في قطاع غزّة”.

وأشارت إلى أن “هذه الكنيسة الصغيرة، التي تعاني حاليًا من نقص الإمدادات الغذائية والمياه والأدوية، فضلا عن نقص التدفئة في ظل درجات حرارة الشتاء القاسية، هي المكان الذي يتم فيه الترحيب بمئات الأشخاص الذين فقدوا كل شيء”.

وقال بيان الكرسي الرسولي، أنه “كما سبق وأعلن البابا نفسه، فهو يتصل بكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيللي، وقبل كل شيء نائب كاهن الرعية الأب يوسف أسعد، بشكل شبه يومي للوقوف على الوضع”، وهو “يطلب من الجميع الاستمرار بضمان الدعم لهؤلاء الأشخاص، وهو اليوم يفعل ذلك مع بطريرك القدس أيضاً، شاكراً له القرب الذي أظهره منذ بداية الحرب”.