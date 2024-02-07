وزير الدفاع الإيطالي يجتمع بوفد من مجلس العموم بالمملكة المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية غويدو كروزيتّو وفدا من لجنة الدفاع في مجلس العموم بالمملكة المتحدة.

وأشارت وزارة الدفاع الإيطالية في مذكرة مقتضبة الأربعاء إلى أن “اللقاء شكل فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الدفاع، على أساس الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والمملكة المتحدة”.

ووقعت إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان قبل عامين، اتفاقية ثلاثية لتطوير برنامج (GCAP) لتطوير مقاتلات من الجيل الثاني.

ومن المقرر أن تدخل المقاتلة المتقدمة الجديدة من طراز “العاصفة” الخدمة في عام 2035، وسيتم تصنيعها في المملكة المتحدة.