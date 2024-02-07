بوريل: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أفضل وسيلة للفوز بالحرب والسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن “أفضل طريقة للفوز بالحرب والسلام هي مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وكتب بوريل المتواجد في كييف على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “لقد تقدمت أوكرانيا بالفعل بشكل ملحوظ في الإصلاحات”، معلنا أنه سيواصل النقاش مع رئيس الوزراء دينيس شميهال بشأن “جميع مجالات تعاوننا الممتاز خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بداية شهر آذار/مارس في بروكسل”.

وقال رئيس الدبلوماسية الاوروبية خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء مع وزير الخارجية دميترو كوليبا في اليوم الأخير من زيارته لكييف، إن “العدوان الروسي هو هجوم على وجود أوكرانيا وشعبها”، كما أنه “يشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي ككل”.

وأردف “لذلك، نحن بحاجة ليس فقط لدعمكم طالما استغرق الأمر، ولكن أيضا ينبغي أن نقدم كل ما يلزم”