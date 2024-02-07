بلينكن لنتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أفضل وسيلة لأمن إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، وشدد على “أهمية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في غزة”.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر “ناقش الوزير ورئيس الوزراء الجهود الاخيرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة”.

كما تطرق النقاش إلى “رؤية الولايات المتحدة للسلام والأمن الدائمين في المنطقة”، حيث جدد بلينكن “دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وتحقيق تكامل أكبر للمنطقة”.

ووفق المتحدث، “شدد الوزير أيضًا على الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية ومنع توسع الصراع” في المنطقة.