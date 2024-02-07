الاتحاد الأوروبي -الأردن: تأكيد على قوة الشراكة واستعداد لزيادة التعاون سياسيا وأمنيا وتجاريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعاد الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية التأكيد على “قوة شراكتهما واستعدادهما لزيادة تعاونهما في المسائل السياسية والأمنية والتجارية والتعاون في لجنة الشراكة الثالثة عشرة في عمان”.

واستعرضت لجنة الشراكة، وفق مذكرة صدرت اليوم في بروكسل غداة اجتماع اللجنة بالعاصمة الاردنية “الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي تميزت بالحوار السياسي المكثف على كافة المستويات، وتعميق التعاون في مجالات متعددة، كما يتضح من الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”.

وتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبي والأردن وجهات النظر حول “عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية واتفقوا على مواصلة العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط”. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بـ”دور الأردن الرائد في استضافة عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من سورية، مؤكدا “التزامه بمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة الهاشمية”.

عُقد الاجتماع في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وأولويات الشراكة بين الطرفين للفترة 2021-2027 المعتمدة في حزيران/يونيو 2022.

وشارك في رئاسة الاجتماع من الجانب الأوروبي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبية روزماريا جيلي، ومن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي.