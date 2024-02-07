زيلينسكي يعقد “اجتماعا مثمرا” مع بوريل في كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “اجتماع مثمر” في كييف الأربعاء مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أطلعته على الوضع في ساحة المعركة. تحدثنا عن التعاون الأمني بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وتحديدًا توريد مليون قذيفة مدفعية تم الاتفاق عليها مسبقًا. ويجب تنفيذ ذلك بالكامل لضمان أمننا المشترك”.

وأضاف الرئيس الاوكراني “شكرت بوريل على دعم أوكرانيا وشعبنا”.

وقال: “في أوقات التحديات الاستثنائية، وفي كفاحنا من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، تدعم جميع الدول الأوروبية الحرة أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد”.