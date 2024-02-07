أمين عام الناتو: على إيران كبح جماح وكلائها بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ إن مجلس الحلف “أدان دور إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها للجماعات الإرهابية التي تهاجم قوات التحالف وسفن مدنية” بمياه البحر الاحمر.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في ختام اجتماع مجلس شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل أن “الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية ضد القوات الأمريكية غير مقبولة”، ويتعين على طهرن “كبح جماح وكلائها”.

وحسب مذكرة للحلف، اجتمع مستشارو الأمن القومي من جميع الدول الأعضاء والسويد المدعوة لـ”مناقشة الاستعدادات لقمة واشنطن في تموز/يوليو، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا، وتعزيز الردع والدفاع في الناتو، والتحديات المتزايدة التي تشكلها الصين”.