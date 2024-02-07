إيطاليا: مجموعة السبع تستعرض تأثير التوترات الجيوسياسية الدولية على التجارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الأول لوزراء تجارة دول مجموعة السبع عبر دائرة الفيديو، بمساعدة وكيلة وزارة الخارجية ماريا تريبودي.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية، “ناقش شركاء مجموعة السبع تأثير التوترات الجيوسياسية الدولية، بدءًا من الأزمات في أوكرانيا وغزة وحتى الأزمة الأخيرة في البحر الأحمر مع هجمات الحوثيين على التجارة الدولية، مع تداعيات على الإمدادات الطاقة والمكونات والموارد المعدنية، فضلا عن الأمن الغذائي، وخاصة في أفريقيا”.

وأكد الوزراء “التزامهم بضمان تجارة دولية مقاومة قدر الإمكان لهذه التوترات الجيوسياسية وحماية الشركات”. وأشارت المذكرة إلى أن إيطاليا في الطليعة إزاء هذه القضايا، حيث “لديها أكثر من 4 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وهي صادرات تساهم بحوالي 40% من ناتجها المحلي”.

ونقلت المذكرة عن تاياني القول: “علينا أن نمكن شركاتنا من التنافس على قدم المساواة، في كل حالة، مع شركات البلدان الأخرى. لقد تمت مناقشة العديد من القضايا اليوم مع نظرائي في مجموعة السبع، من الدعم الصناعي إلى التجارة الإلكترونية”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “اجتماع مجموعة السبع أتاح التنسيق في ضوء المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، بهدف مواجهة التشوهات في التجارة الدولية الناجمة عن تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز تجارة أكثر استدامة وعدالة”.