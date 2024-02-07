جيك سوليفان: نتطلع لانضمام السويد لحلف الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإدارة الامريكية تتطلع إلى الترحيب بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “قريبًا جدًا”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ “لقد حان الوقت للانضمام باعتبارها العضو الثاني والثلاثين، عندما نرحب بجميع حلفاء واشنطن الآخرين هذا الصيف”، في إشارة إلى قمة الحلف في شهر تموز/يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بالعقبات التي لا تزال تشكلها المجر، رأى سوليفان أن هناك “طرق للمضي قدمًا، ونحن نجري مشاورات مع السويد”.

ولكنه أضاف “لن أتكهن بالتدابير التي يمكننا اتخاذها، ولكن بالطبع صبرنا لا يمكن أن يكون بلا حدود أيضًا. سنواصل للنظر في الأمر بعناية، على أمل أن يكون هناك حل إيجابي على المدى القصير للغاية”.