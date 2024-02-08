المفوضية الأوروبية: لا أوهام بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية في روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن التكتل الموحد “ليس لديه أوهام” بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية في روسيا المقررة في منتصف شهر آذار/ مارس القادم والتي من المؤكد أن تشهد إعادة انتخاب الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال الإفادة الصحفية اليومية تعليقا على استبعاد المرشح المدني بوريس ناديجدين من السباق، “إنه يوضح بشكل جيد للغاية الأجواء السائدة في روسيا في الوقت الحالي، حيث تجري الحملة الانتخابية في بيئة تخضع لرقابة شديدة حيث يتم إسكات الأصوات المستقلة، سواء في وسائل الإعلام أو في المعارضة، بشكل مستمر”.

ناديجدين، السياسي المغمور المعارض للحرب الروسية على أوكرانيا، تم سحب ترشيحه فعليا بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في موسكو بطلان أكثر من 9000 توقيع لحملته.