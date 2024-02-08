بلينكن-لابيد: تسهيل عودة آمنة للرهائن وحماية المدنيين الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب (يش عتيد) يائير لابيد.

وحسب المذكرة الصادرة في أعقاب اللقاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، “استعرض بلينكن ولابيد الجهود الأخيرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين وزيادة مستويات المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة” للفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تضمن اللقاء مناقشة “الحاجة إلى حماية المدنيين بينما تعمل إسرائيل على ضمان عدم تكرار هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر”، فضلا عن “رؤية الولايات المتحدة لتحقيق سلام وأمن أكثر استدامة لإسرائيل واندماج كامل لها في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات لأمن الأولى”.