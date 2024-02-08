الرئيس الإيطالي: تحديات مشتركة أمامنا كبشر بينما نفضل تدمير أنفسنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “البشرية تواجه تحديات مشتركة، لكننا كبشر، نلتزم بتدمير أنفسنا”.

وخلال كلمته في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة فلورنسا (عاصمة مقاطعة توسكانا ـ وسط) الخميس، أشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن البعثات الفضائية تقدم مساهمة في مجال “الإلمام بالأرض، وهي معرفة لا نزال نمتلكها في الواقع بطريقة غير كافية ومختصرة”.

وأضاف رئيس الدولة، أن ما سلف ذكره، يحدث بشكل خاص “لأن جزءاً كبيراً من الوقت، الجهد والموارد، عادة ما تُهدر في التنافس، بمعارضة بعضنا البعض، إن لم يكن في قتال بعضنا البعض ومحاولة تدمير أنفسنا”، وذلك “في الوقت الذي تواجه البشرية فيه تحديات وأهداف لا مفر من أن تكون مشتركة”.