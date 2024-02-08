وزير الدفاع الإيطالي: هجمات الحوثيين تهدد الملاحة واستقرارنا الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إلى أن “هجمات الحوثيين (جماعة أنصار الله) شكلت خطرا جسيما على العاملين في البحر، مما دفع شركات الشحن الرئيسية إلى تجنب العبور” في المنطقة.

وقال، خلال رده الخميس على سؤال في مجلس الشيوخ حول المهمة الأوروبية المرتقبة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، إن “عدم مرور السفن التجارية عبر قناة السويس يؤدي إلى زيادة زمن الملاحة من 10 إلى 12 يوما، وزيادة تكاليف النقل، التي وصلت في بعض الحالات خمسة أضعاف”.

وحذر الوزير أن من شأن ذلك “تهميش موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​مع المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي والإيطالي على وجه الخصوص”، بينما أن “السفن الروسية والصينية لا تتعرض للهجوم وهذا يخلق عيبًا تنافسيًا ويغير قواعد السوق الحرة، مما يولد تهديدًا لسلامة الملاحة واستقرارنا الاقتصادي”.

وأعاد وزير الدفاع، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، (إخوة إيطاليا)، وصف ما يحدث على الساحة الدولية بـ”صراع هجين حقيقي يدور على جميع المستويات”.