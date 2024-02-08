الكرسي الرسولي يأمل في اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدينة الفاتيكان- أعرب الكرسي الرسولي عن الامل في التوصل إلى اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بناء على مقترح اجتماع باريس بين قادة أجهزة الاستخبارات.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ردا على سؤال حول تراجع حظوظ التوصل لوقف إطلاق النار، “نأمل التوصل إلى حل للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار لبدء المفاوضات والتوصل إلى حل نهائي للقضية”.

ويأتي ذلك غداة إعلان الكرسي الرسولي عن مكالمة هاتفية أجراها البابا فرنسيس مع بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا.

وقد أكدت حاضرة الفاتيكان في مذكرة، أن “صلاة البابا فرنسيس، صلاة أسقف روما، لا تنقطع”، كما أن “اهتمامه بالمناطق المتضررة جرّاء الصراعات يبقى مستمراً، وذلك بفضل المعلومات التي ترده من ممثليها أو من خلال الاتصالات التي يجريها شخصياً، سواء أكان بالمكالمات الهاتفية، الرسائل أو الاجتماعات”.

وأشارت إلى أن “هذه الكنيسة الصغيرة، التي تعاني حاليًا من نقص الإمدادات الغذائية والمياه والأدوية، فضلا عن نقص التدفئة في ظل درجات حرارة الشتاء القاسية، هي المكان الذي يتم فيه الترحيب بمئات الأشخاص الذين فقدوا كل شيء”.