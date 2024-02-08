مستشار زيلينسكي: إقالة قائد الجيش جاءت في إطار مراجعة شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عزا ميخايلو بودوك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار الاخير إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه إلى “الحاجة إلى مراجعة التكتيكات التي لم تضمن نتائج مناسبة بشكل كامل العام الماضي” بشأن الحرب الجارية منذ عامين بين كييف وموسكو.

وأضاف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من قرار الاعفاء “أيضا، لمنع الجمود في الخطوط الأمامية، مما يؤثر سلباً على الشعور العام، وإيجاد حلول وظيفية وعالية التقنية جديدة تسمح بالاحتفاظ بالمبادرة وتطويرها، فضلاً عن أهمية إطلاق عملية إصلاح مبادئ الإدارة في الجيش “.

وكان زيلينسكي تحدث في وقت سابق من اليوم الخميس عن لقاء مع الجنرال فاليري زالوجني.

وقال “شكرته على الدفاع عن أوكرانيا على مدى عامين. وناقشنا التجديد الذي تتطلبه القوات المسلحة الأوكرانية. وناقشنا أيضًا من يمكن أن يكون جزءًا من القيادة المتجددة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف زيلينسكي: “لقد حان الوقت لمثل هذا التجديد. اقترحت على الجنرال زالوجني أن يبقى ضمن الفريق. المجد لأوكرانيا!”