الاتحاد الأوروبي: استبدال قائد الجيش الاوكراني لا يغيّر التزامنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شددت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية على أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني هو “قرار داخلي لأوكرانيا وهو من صلاحيات الرئيس” فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نبيلة مصرالي للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشأن إن “دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لا يتزعزع، فنحن ملتزمون بذلك طالما كان ذلك ضروريا وتوفير كل ما هو مطلوب، بغض النظر عمن سيقود القوات المسلحة الأوكرانية”.

وكان الكرملين قد وصف في وقت سابق من اليوم الجمعة التعديل في قيادة الجيش الاوكراني بأنها “لن يؤثر” على مسار الحرب، التي تقترب من الدخول في العام الثالث، مشددا على أن “العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتمّ تحقيق أهدافها”.