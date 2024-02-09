وزيرة السياحة الإيطالية: عدم رفع ضرائب الفنادق بل الدفع للتمتع بسحر بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه، إلى عدم رفع الضرائب على مرافئ الإقامة السياحية، بل فرض الدفع للتمتع بجمال إيطاليا.

وفي حديثها أمام الجمعية الوطنية للوكالة الوطنية للصناعات الغذائية، المنعقدة في بلدة مونتيكاتيني تيرمي (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، الجمعة، قالت سانتانكيه: “لنجعل كل الموروث الحضاري الذي لدينا مدرّاً للأرباح”.

وأوضحت الوزيرة المنتمية لحزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أنه “بدلا من فرض الضرائب على الدخول إلى المدن أو رفع الضريبة السياحية، لنفرض الدفع على التمتع بالجمال الذي تنفرد به بلادنا”.

وفي هذا السياق، استشهدت الوزيرة سانتانكيه بمبادرة زميلها وزير الثقافة جينّارو سانجوليانو، الذي قرر جعل السائحين يدفعون ثمن تذكرة دخول إلى المعبد الروماني القديم (بانثيون)، في تجربة “أثبتت نجاحها”، على حد قولها.