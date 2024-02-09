إيطاليا: اعتراض قارب ونقل 82 مهاجراً كانوا على متنه إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ أخرى لمجموعة من المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وقالت المصادر ذاتها، إن “82 مهاجراً تم إنزالهم على رصيف فافالورو”، جنوب شرق لامبيدوزا، بعد أن “اعترضت دورية لرجال الشرطة المالية القارب الذي كانوا يستقلونه”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “هذا يُعدّ أول وصول لمهاجرين منذ منتصف الليلة الماضية إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي”.

وأشارت المصادر إلى أن “يوم أمس، شهد وصول 259 مهاجرًا بأربعة عمليات رسوّ مختلفة”. واختتمت بالقول إنه “قبل الهبوط الأخير المذكور أعلاه، كان هناك 269 ضيفًا في منطقة إمبرياكولا الساخنة”.