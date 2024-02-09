منظمة إنسانية: الناس في غزة يأكلون العشب بسبب الجوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ سلطت منظمة إنسانية الضوء على أن الغذاء في قطاع غزّة أصبح “نادراً للغاية لدرجة أن الناس يلجأون إلى أكل العشب”.

هذا ما أكدته منظمة (أكشن إيد)، موضحة أن “كل شخص في غزّة يعاني اليوم من الجوع”، وأن “الناس لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من المياه غير الآمنة يوميًا لتلبية جميع احتياجاتهم”.

وقالت الناطقة باسم فرع المنظمة في فلسطين، ريهام الجعفري، إن مؤسستها الخيرية “تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن غزو بري محتمل لرفح وزيادة الغارات الجوية على المنطقة”.

وخلصت الجعفري الى القول: “دعونا نكون واضحين تماما: إن أي تصعيد للأعمال العدائية في رفح، التي يعيش فيها أكثر من 1.4 مليون شخص، سيكون ذا وقع كارثي حقاً”.