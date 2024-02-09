إيطاليا: تراجع إصابات وضحايا كوفيد الأسبوع الماضي بـ22.5% و17.4% على التوالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن استمرار تراجع المعطيات الخاصة بوباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد.

وأشارت النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، إلى أن “في الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 شباط/فبراير، تم تسجيل 2992 حالة إيجابية جديدة من ناحية الإصابة بالعدوى”، وهي “أقل بنسبة 22.5% عن الأسبوع السابق، عندما كانت هناك 3859 حالة”، إلى جانب “وقوع 95 حالة وفاة، أي ما يعادل انخفاضاً بـ17.4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة”، عندما كان عدد الضحايا قد توقف عند 115 شخصاً.

وتحدثت النشرة عن “انخفاض طفيف في معدل النتائج الإيجابية لتحاليل الكشف المجراة عن العدوى، التي بلغت نسبتها 2.1% في الأسبوع المرصود”، أي “أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق (كانت بنسبة 2.6%)”، واستنادا إلى “142,934 مسحة تم إجراؤها”، والتي “انخفضت هي الأخرى بنسبة 5.4% مقارنة بالمسحات الـ151,116 المجراة في الأسبوع السابق”.

وأكدت النشرة “تراجع حالات الدخول إلى المستشفيات”، والتي “بلغ معدل شغل الأسرّة في المجال الطبي الخاص بكوفيد، حتى السابع من شباط/فبراير 2.9% (1792 مريضًا في المستشفيات)، مقارنة بـ3.5% (2169 شخصاً) حتى الـ31 من كانون الثاني/يناير”. في حين “بلغت نسبة الحضور في أقسام العناية المركزة 1% (87 مريضاً)، مقارنة بنسبة 1.2% السابقة”، مع 106 مرضى في المستشفيات.