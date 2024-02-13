تاياني، تعليقا على “دعابة” ترامب: جيش أوروبي مشترك حتى داخل الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على الحاجة لجيش أوروبي مشترك، وذلك في معرض تعليقه مجددا على حديث الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري دونالد ترامب ألمح فيه الأخير بأن الولايات المتحدة لن توفر الحماية لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه الحلف.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس الاثنين مع نظيرته الأرجنتينية ديانا موندينو “يجب أن يكون لأوروبا دفاع مشترك خاص بها. نحن بحاجة إلى جيش أوروبي يكتسب أهمية أكبر على المستوى الدولي، حتى داخل حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف “لسوء الحظ نتحدث عن هذا منذ عام 1954، لكن ينبغي علينا أن نمضي قدمًا لأنه يحق للأمريكيين مطالبتنا بكل ما هو علينا من واجبات”.

وفي إشارة لتصريحات ترامب، قال “أما بالنسبة للبقية، فأنا أعتبرها بمثابة دعابة انتخابية، ولا أعتقد أن أي أمريكي يريد أن تهاجم روسيا إحدى دول الناتو”.