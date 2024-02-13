إدخال وزير الدفاع الإيطالي لمستشفى للاشتباه بإصابته بالتهاب التامور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لوزير الدفاع والصديق” غويدو كروزيتّو، الذي أُدخِل بشكل عاجل ليل أمس الاثنين إلى مستشفى في روما للاشتباه في إصابته بالتهاب التامور.

وكتب تاياني على منصة (إكس) “نحن بانتظارك قريبا”.

وأكد مصدر بوزارة الدفاع أن كروزيتو (60 عاما) “في حالة جيدة للغاية ويمكن أن يغادر المستشفى في وقت لاحق من اليوم، لكن الفحوصات الطبية لا تزال مستمرة”.

وأفادت الوزارة بأنه عانى من آلام شديدة في الصدر ونقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى سان كارلو دي نانسي بالعاصمة الايطالية.