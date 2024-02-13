تعقيبا على تصريحات بوريل، كاتس: التزامنا تجاه المدنيين في غزة أكبر من التزام حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “التزامنا تجاه حياة المدنيين في غزة أكبر من التزام حماس”، وذلك ردا على تصريحات الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والتي طالب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء الصف الإسرائيلي.

وكتب كاتس الثلاثاء في منشور على منصة (إكس)، أرفق فيه مقتطفات مصورة من حديث بوريل خلال مؤتمر صحفي أمس في بروكسل، “تلتزم إسرائيل بشكل صارم بقوانين الحرب الدولية، وتضمن الحركة الآمنة للمدنيين في غزة. وفي تناقض صارخ، تمنع حماس مرورهم الآمن”.

وأردف وزير الخارجية الاسرائيلي “التزامنا تجاه حياة المدنيين في غزة أكبر من التزام حماس. إن الدعوات للحد من القدرات الدفاعية الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس. كونوا مطمئنين، فإن إسرائيل عازمة على مهمتها الرامية إلى تفكيك حماس”.

وكان بوريل قد انتقد بشدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي “لا يصغي” للمناشدات الدولية للحد من عدد الضحايا المدنيين.